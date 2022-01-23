 

Девушка отрастила волосы и рассказала, как и сколько зарабатывает на странных предпочтениях фетишистов

23.01.2022, 7:49, Разное
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Американка с красивой и очень длиной копной волос рассказала, как она проводит дни и чем зарабатывает на жизнь. История была опубликована на веб-ресурсе Daily Mail.

Рожгана Макапагал, которая уже вскоре встретит свое 30-летие, рассказала, что волосы начала растить с момента совершеннолетия. В совсем юном возрасте она срезала концы шевелюры и оставляла из примерно на уровне талии.

Но когда девушка решила поселиться в Америке, у нее возникла идея растить пряди. На сегодняшний день длина волос красавицы составляет без малого 92 сантиметра.

Рожгана также отметила, что ее длинные волосы дарят изюминку внешности, а также обеспечивают комфортную повседневность. Однако кроме плюсов шевелюра имеет и множество минусов. Среди плюсов филиппинка отмечает, что ее прическа позволяет ей зарабатывать на жизнь.

Блогерша делает красивые фото, снимает короткие ролики, на которых показывает, как расчесывает моет волосы. Затем девушка выкладывает их на ресурсе, который платит за это деньги.

Женщина отмечает, что благодаря щедрости пользователей она получает полтысячи долларов в неделю.

«Мужчины делают мне подарки в размере $20 и более долларов за то, что я просто показываю, как ухаживаю волосами. Средняя продолжительность видео составляет около четверти часа».



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