 

Украина оказалась не способна заблокировать «Северный поток – 2»

23.01.2022, 7:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода «Северный поток – 2», сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Как отметил Кучеренко, главная задача министра – не сообщать «плохие новости». Он напомнил, что об участии Киева в сертификации трубопровода неоднократно заявляли глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и другие украинские чиновники, передает РИА «Новости».

«Но я вам открою тайну – мы не принимаем участия… Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может – два», – сообщил парламентарий в эфире телеканала «Наш».

По его словам, руководство «Нафтогаза» вместо увеличения добычи украинского газа и заполнения подземных хранилищ пытается «нивелировать» свои провалы. «Им необходима вечная борьба… Мы уже будем без газа, соломой будем топить ТЭЦ, а они будут бороться и рассказывать, кто виноват», – указал он.

При этом депутат предупредил, что «Северный поток – 2» все равно «будет», это понимают все. «Весной, летом, осенью – он будет запущен. Но мы же это не можем признать. Поэтому будут «борцуны» до конца бороться», – заключил Кучеренко.

Накануне премьер Баварии Маркус Зедер выступил против ужесточения санкций к «Северному потоку – 2». В пятницу премьер федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».

Между тем в Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина в тайге

26.10 / Отношение жителей Финляндии к РФ значительно ухудшилось

06.05 / Степанов рассказал, можно ли будет подделать COVID-сертификат

11.09 / Мужская сборная РФ по волейболу обыграла украинцев на ЧМ

06.01 / ОДКБ решила направить в Казахстан миротворцев

13.10 / Похудевшая на 16 кг Повереннова: Если не нравится отражение в зеркале, сделай что-нибудь, а не переходи на сторону бодипозитивных

15.12 / В Минобороны Украины заявили о создании нового рода войск

13.03 / Зеленский продлил соглашение с Нидерландами о расследовании крушения MH17

12.01 / Дочь Заворотнюк показала младшего брата

04.12 / Дуров заявил, что деньги не сделали его счастливее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика