Украина оказалась не способна заблокировать «Северный поток – 2»

Украина не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода «Северный поток – 2», сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Как отметил Кучеренко, главная задача министра – не сообщать «плохие новости». Он напомнил, что об участии Киева в сертификации трубопровода неоднократно заявляли глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и другие украинские чиновники, передает РИА «Новости».

«Но я вам открою тайну – мы не принимаем участия… Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может – два», – сообщил парламентарий в эфире телеканала «Наш».

По его словам, руководство «Нафтогаза» вместо увеличения добычи украинского газа и заполнения подземных хранилищ пытается «нивелировать» свои провалы. «Им необходима вечная борьба… Мы уже будем без газа, соломой будем топить ТЭЦ, а они будут бороться и рассказывать, кто виноват», – указал он.

При этом депутат предупредил, что «Северный поток – 2» все равно «будет», это понимают все. «Весной, летом, осенью – он будет запущен. Но мы же это не можем признать. Поэтому будут «борцуны» до конца бороться», – заключил Кучеренко.

Накануне премьер Баварии Маркус Зедер выступил против ужесточения санкций к «Северному потоку – 2». В пятницу премьер федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».

Между тем в Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы.