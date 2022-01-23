Командующий ВМС Германии Шенбах: Я считаю, что война будет в ближайшие 10-20 лет

По мнению эксперта, такой глобальный вооруженный конфликт вероятен в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что речь не идет о ближайших годах.

“Я считаю, что война будет, возможно… в

следующие 10–20 лет”, — заявил

командующий ВМС Германии. Он добавил, что исходя из этого, не надо делать упор на двусторонние партнерства стран, и

призвал организовывать “более тесные союзы”.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил военные объекты в Брестской области. Политик объяснил, что Белоруссия и Россия вынуждены оборонять свои рубежи, поскольку сегодня возникает в этом необходимость. По его словам, сейчас возле границы с Украиной находится самая дорогостоящая система безопасности.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что наши страны выступают против полномасштабного вооруженного конфликта. И причина не в том, что это по сути плохо, а в памяти о Великой Отечественной войне.

Напомним, в феврале в республике пройдут учения Белоруссии и России “Союзная решимость – 2022”. Военные отработают свои действия на пяти полигонах и других участках.