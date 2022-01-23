 

Конский хвост или пикси: идеальные прически для тонких волос

23.01.2022, 7:08, Разное
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Тонкие волосы многие женщины считают недостатком, поэтому всячески стараются сделать их более густыми. В этом могут помочь правильные прически. Вот несколько эффективных вариантов, находящихся в тренде, способных увеличить объем и улучшить форму.

Тупой боб

Тупые стрижки с четкими линиями отлично подходят для тонких волос. Текстурированная длина идеально сочетается с тупыми концами.

Тонкие волосы только выигрывают от регулярного подравнивания, в то время как сеченые концы делают их еще более жидкими. Подравнивать волосы рекомендуется каждые шесть недель.

Многослойная стрижка

С другой стороны, выбор многослойной стрижки — это хороший способ визуально добавить густоты. Стрижка слоями придает объем любой прическе.

Более короткие слои спереди и удлиненные сзади придают форму тонким волосам и добавляют подвижности.

Стрижка пикси

Если вы готовы к кардинальным переменам, то стрижка пикси – отличный выбор. Это идеальная прическа для обладательниц тонких волос, которая придает объем.

Классическая пикси придает текстуру тонким волосам. Если вы еще не слишком готовы обрезать все волосы, следует оставить слои сверху более длинными.

Стрижки пикси хорошо подходят для кудрявых и волнистых волос, поскольку они подчеркивают их естественную текстуру, делая прическу более объемной.

Челка-шторка

Существует заблуждение, что челка делает тонкие волосы менее густыми.

На самом деле некоторые челки могут сделать вашу прическу более объемной.

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Чтобы сильно не менять образ, достаточно выбрать челку-шторку, которая будет привлекать внимание к себе, а не остальным волосам.

Лохматая прическа

Самая рекомендуемая прическа для тонких волос – это слегка лохматые волосы, которые придают образу женственности и мягкости.

Идеальный вариант сделать волосы визуально более густыми – это дополнить лохматую прическу рваной челкой.

Хвост

Конский хвост — идеальная прическа, которая не требует особого ухода. Это отличный способ скрыть тонкие волосы, если мало времени. Хвост делает волосы гуще, потому что все они собраны вместе. Прежде чем сделать хвост, можно создать волны на волосах или нанести на влажные пряди немного мусса или текстурирующего спрея.

Можно добавить немного спрея для объема или пудры для корней и собрать волосы в низкий хвост, вытянув несколько прядей сверху и по бокам для шикарного стиля.

Завязав высокий конский хвост, можно создать впечатление густых каскадных прядей.



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