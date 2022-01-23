Миллиардер Джефф Безос финансирует разработку «лекарства от смерти»

Миллиардер Джефф Безос, более известный как основатель глобальной торговой онлайн-платформы Amazon, обеспокоился темой бессмертия. Будучи одним из самых богатых в мире людей, он заявил, что не пожалеет денег для создания «лекарства от смерти».

Безос нанимает лучших ученых для исследований в данном направлении и создает для их работы все необходимые условия, сообщают источники.

В данный момент ученые пытаются разработать «волшебную таблетку», изучая потенциал стволовых клеток. Среди них есть даже лауреаты Нобелевской премии, добившиеся больших успехов в борьбе со старением организма. Объемы финансирования работ на сегодня составляют около 3 миллиардов долларов США.