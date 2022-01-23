Опубликованы тизеры флагманского смартфона Nubia Z40 Pro

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23.01.2022, 7:06, Новости дня
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В компании Nubia опубликовали первые официальные тизеры нового флагмана Z40 Pro. Разработчик также сообщил, что смартфон выйдет с новейшей очень эффективной системой охлаждения.

Особое внимание эксперты обращают на камеры. Речь идет о тридцатипятимиллиметровой оптике, благодаря которой качество съемки максимально приблизится к стандартам профессиональной камеры.

Конструкция мобильного гаджета построена на платформе Qualcomm. Здесь использован процессор Snapdragon 8 Gen 1, уточняют специалисты. К сожалению, производитель пока даже не намекнул, в какие сроки смартфон будет выпущен на рынок. Также не названа дата презентации. Надеемся, что вскоре мы получим больше подробной информации.



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