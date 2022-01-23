Немцы поддержали уволенного за слова о Крыме главкома ВМС Германии

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23.01.2022, 6:52, Новости дня
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel поддержали вице-адмирала, главкома ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, уволенного за заявление о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

«[Слова вице-адмирала – ] это правда, или Украина считает, что РФ вернет Крым. Точно так же Израиль не вернет [Сирии] Голанские высоты. Украина взвинчивает ситуацию и пытается втянуть в этот кризис Германию, чтобы остановить [запуск газопровода] «Северный поток – 2», – приводит мнение пользователя Bbz РИА «Новости».

«И снова Украина вызвала немецкого посла. Причина: слова немецкого адмирала в Индии. Агрессивную антинемецкую политику Украины я считаю деструктивной. Так не приобретаются друзья или союзники», – указал jedermann.

«Адмирал Шенбах просто сказал вслух то, о чем думает большинство. Крым остается российским. Украина вообще не вписывается в наши структуры – ЕС, НАТО, еврозону. В военном отношении там нечего ловить», – отметил Adrian-FAI.

«Тот, кто верит, что РФ вернет Крым, также верит в Деда Мороза. Вице-адмирал говорит только то, что знает каждый», – подчеркнул firmus.

«Если Украина действительно подаст заявку на вступление в НАТО, то Германия, естественно, должна сказать «нет». У нас достаточно фальшивых друзей», – выразил мнение Partytime.

«Нравится это Украине или нет, но Крым для нее ушел, он – российский, адмирал прав и говорит верно», – заключил другой пользователь.

Напомним, в ходе выступления в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA) вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется». По поводу обвинений Запада в адрес РФ о том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это «нонсенс». Индия и Германия нуждаются в РФ для противостояния Китаю. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему уважение, которого он требует – и которого он, вероятно, заслуживает».

В МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии. Немецкие СМИ сообщили, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии. Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт вызвала Шенбаха на разъяснительную беседу. Главком ВМС Германии выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Шенбах заявил, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался «в тот момент», а не позицию правительства Германии. Военачальник назвал это «явной ошибкой». В тот же день главком ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах ушел в отставку.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал отставку главнокомандующего ВМС Германии словами жандармского полковника Мерзляева из советской трагикомедии Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово».



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