 

Компания Oukitel представила портативный накопитель энергии для смартфонов и электрокаров

23.01.2022, 6:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накопитель энергии Oukitel модели Р2001 заинтересовал многих экспертов по мобильным устройствам. Это портативный накопитель электроэнергии, который вы не положите в карман или сумку. Как минимум, потребуется багажник автомобиля. Вес составляет 22 килограмма. Но взять с собой в поход такое устройство будет полезно.

Энергии в аккумуляторе, который сам быстро заряжается от домашней розетки, хватает, чтобы многократно заряжать любые мобильные устройства – от смартфонов и планшетов до ноутбуков, электрических отверток, пил и пр.

Также есть разъемы для питания холодильников, телевизоров или другой бытовой техники. Как правило, крупные приборы, подключенные к Р2001, могут проработать от десятка часов до суток. В крайнем случае, можно даже «оживить» аккумулятор электромобиля, чтобы тот проехал хотя бы с десяток километров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле

04.04 / Сына крупнейшего красноярского застройщика задержали в Краснодаре

06.11 / Ряд депутатов от “Слуги народа” зарегистрировали приемные в бизнес-центре Коломойского – расследование “Схем”

19.03 / “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Полная версия ответа Путина Байдену на слова об убийце. Видео

30.11 / На неформальной встрече комитета ОПЕК+ не договорились о судьбе нефтяной сделки

30.08 / Директор Национальной разведки поддержал запрет брифингов по безопасности выборов

16.12 / Лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев

02.07 / В американских паспортах появятся “гендер X” и право указывать пол по своему выбору

19.07 / В России активист задел полицейского украинским флагом. Против него возбудили уголовное дело

15.09 / “Эх, Меладзе везунчик, с такой красотой просыпаться!” Брежнева показала фото в лифчике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика