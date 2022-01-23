Компания Oukitel представила портативный накопитель энергии для смартфонов и электрокаров

Накопитель энергии Oukitel модели Р2001 заинтересовал многих экспертов по мобильным устройствам. Это портативный накопитель электроэнергии, который вы не положите в карман или сумку. Как минимум, потребуется багажник автомобиля. Вес составляет 22 килограмма. Но взять с собой в поход такое устройство будет полезно.

Энергии в аккумуляторе, который сам быстро заряжается от домашней розетки, хватает, чтобы многократно заряжать любые мобильные устройства – от смартфонов и планшетов до ноутбуков, электрических отверток, пил и пр.

Также есть разъемы для питания холодильников, телевизоров или другой бытовой техники. Как правило, крупные приборы, подключенные к Р2001, могут проработать от десятка часов до суток. В крайнем случае, можно даже «оживить» аккумулятор электромобиля, чтобы тот проехал хотя бы с десяток километров.