В компании Google сообщили о начале бета-тестирования платформы Play Games for PC

Как сообщили представители компании Google, отныне в ограниченном кругу начинается бета-тестирование новой платформы, получившей название Play Games for PC.

Данная разработка необходима для того, чтобы без проблем запускать созданные под операционную систему Android игра на устройствах, где установлены разные версии Windows.

Пока испытание платформы проходят только на Тайване, в Гонконге и Южной Корее. Сообщают представители Google. Но в дальнейшем географию могут расширить. Предполагается, что игра, запущенная на Android-смартфоне, может быть остановлена, после чего геймер продолжит играть на ноутбуке или компьютере точно с того места, где сделал паузу. Или наоборот, можно сделать перенос с компьютера на мобильное устройство. Словом, платформа обеспечивает полную совместимость.