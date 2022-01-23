Опубликована подробная информация о смартфоне Samsung Galaxy A22e 5G

Характерной особенностью модели Galaxy A22e 5G станет защита IP68, с которой смартфон выйдет на глобальный рынок. Компания Samsung еще готовится к презентации данного мобильного устройства, а инсайдеры уже слили в сеть почти всю информацию о нем.

По мнению экспертов, речь идет об адаптированноп под мировой рынке ремейке уже известного в Японии Galaxy A22 5G, который планировался только для локальных продаж в этой стране.

Версия A22e 5G получит жидкокристалличесий экран с диагональю 5,8 дюйма. Частота обновления кадров при такой конструкции невысока – всего 60 Г. также обеспечивается скромный стандарт качества изображения HD+. Весьма скромными являются датчики камер – 13 Мп у основной и 5 Мп у фронтальной. Соотношение оперативной и основной памяти составляет 4/64 Гб.