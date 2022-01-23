Власти Британии допустили возможность отключения РФ от SWIFT

Британское правительство активно разрабатывает новые санкции против РФ на случай гипотетического «вторжения» на Украину, кабинет министров Соединенного Королевства рассматривает возможность отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT в качестве крайней меры, сообщила The Daily Telegraph.

«Все правительство активизирует подготовку: департаменты и спецслужбы проводят многочисленные ежедневные координационные встречи, чтобы попытаться устранить нынешнюю угрозу и подготовиться к любой эскалации», – приводит ТАСС слова источников издания, близких к премьеру Соединенного Королевства Борису Джонсону.

«Великобритания работает с привлечением НАТО и в тесной координации с США, чтобы придать законную силу политике диалога и сдерживания, ища дипломатический путь, но готовя пакет санкций, которые поразят экономику РФ в самое сердце, если это (дипломатия) не сработает», – сообщил один из источников издания. Он уточнил, что британские послы получили указания продвигать идею введения ослабляющих Россию экономических рестрикций, если ситуация вокруг Украины усугубится.

В связи с этим издание отмечает, что, по мнению Джонсона, новые санкции должны коснуться и газопровода «Северный поток – 2». По этой причине он намерен провести телефонные переговоры с лидерами Группы семи (G7), куда входят Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, для согласования адресных мер, нацеленных против бизнесменов, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина. Их имена не раскрываются.

По утверждению близких к Джонсону источников, он «опасается, что некоторые из мировых лидеров могут не осознавать в должной мере, насколько ухудшается ситуация на украинской границе, или не до конца понимают угрозу», якобы исходящую от России.

«Его решимость усилилась с момента последнего разговора с президентом Путиным, состоявшегося в декабре, но он рассматривает единство Запада как ключевой момент. Он поддерживает тесные контакты с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и другими западными лидерами», – цитирует издание одного из своих источников.

В пятницу вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал возможность отключения РФ от SWIFT «крайней экономической санкцией», отказавшись строить догадки относительно реальности такого развития событий. Днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить РФ операции с долларом.

В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщало, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.

В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа РФ к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.

В декабре 2021 года в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение РФ от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.

В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение РФ от системы SWIFT не станет катастрофой.

Руководство SWIFT заверяло ЦБ в отсутствии рисков отключения РФ от платежной системы. В МИДе подчеркивали, что отключение РФ от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.

Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в РФ базы для аналога SWIFT.

В Совфеде предупреждали, что при отключении РФ от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения РФ от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что РФ принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение РФ от SWIFT.