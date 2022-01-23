Британский «пророссийский лидер» Украины оказался под санкциями Москвы

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого в МИД Британии предложили на роль «пророссийского лидера в Киеве», находится в списке санкции РФ, следует из текста постановления российского правительства от 25 декабря 2018 года.

«347. Мураев Евгений Владимирович (Мураєв Євгеній Володимирович), дата рождения – 2 декабря 1967 г., место рождения – г. Змеев, Харьковская область, Украинская ССР, СССР», – говорится в тексте постановления № 1656 от 25 декабря 2018 года «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300», передает РИА «Новости».

Постановлением № 1300 в 2018 году в целях реализации указа президента РФ Владимира Путина вводились специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Оно направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений.

Мураев при переформатировании на Украине партии «Оппозиционный блок» в «Оппозиционную платформу – За жизнь» вышел из ее состава и создал свою политсилу «Наши». Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал «Наш». Телеканал NewsOne, как и еще два других, «112 Украина» и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. В феврале 2021 года телеканалы прекратили эфирное вещание.

Ранее внешнеполитическое ведомство РФ отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Напомним, внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.