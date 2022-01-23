Украинский политик назвал версию Лондона о поддержке Москвы «чушью»

Владелец украинского телеканала «Наш», бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.

Мураев напомнил, что уже три года находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности, а активы его отца в РФ заморожены. Имя Мураева внесено в список физических лиц, который был опубликован на сайте правительства РФ 25 декабря 2018 года, передает ТАСС.

«Я с трудом пытаюсь переварить эту чушь и глупость. Возможно, кто-то хочет закрыть еще один независимый канал», – сообщил Мураев The Daily Telegraph. «В британском Форин оффисе что-то напутали. Все это не очень логично», – добавил политик в комментарии британскому изданию The Observer.

Заявление МИД Соединенного Королевства посчитали странным и несколько опрошенных британскими СМИ украинских экспертов. Так, бывший руководитель пресс-службы дипведомства Василий Филипчук назвал его смехотворным.

Ранее внешнеполитическое ведомство РФ отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.