 

Intel представит чип для майнинга биткоинов

23.01.2022, 5:38, Новости дня
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Как ожидается, представители компании Intel выступят с докладом и проведут презентацию нового чипа во время международной конференции, посвященной твердотельным устройствам.

Новый американский чип, к которому уже проявляют интерес многие специалисты, получил название Bonanza Mine. Предполагается, что он позволяет осуществлять майнинг даже такой сложной криптовалюты, как биткоин.

Устройство само по себе не является революционным, поясняют эксперты. Более того, львиная доля криптовалют добывается именно при помощи таких чипов, а потому они очень дорогие. Intel же потратил на создание Bonanza Mine более трех лет. Американский производитель собирается наладить выпуск чипов для блокчейна и изменить положение в данном сегменте рынка.



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