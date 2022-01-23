Ожидается выход нового смартфона OnePlus 10R

Компания OnePlus готовит к презентации новую модель смартфона 10R, которая должна прийти на смену выпущенной в прошлом году продвинутой версии мобильного гаджета 9R. Напомним, что последний вышел с процессором Snapdragon 870.

Похоже, что преемник подтвердит флагманский титул мобильных устройств, которые вышли под данным брендом с индексом R. Предполагается, что производитель использует платформу MediaTek Dimensity 9000.

По сообщению из авторитетных источников, смартфон OnePlus 10R получит не менее 8 Гб оперативной и 128 Гб основной памяти. Также стало известно, что дисплей AMOLED обеспечит изображение в стандарте качества Full HD+ и частоту кадров 120 Гц. Больше узнаем ближе к лету, когда должна состояться официальная презентация.