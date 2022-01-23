Самолет с американским оружием прибыл в Киев

Груз военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн доставлен на Украину, сообщила пресс-служба посольства США в республике.

Посольство сообщило в Twitter, что «первая партия по программе поддержки, недавно принятой президентом (США Джо) Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев, это груз военной помощи весом около 200 тыс. фунтов (90 тонн), в том числе включает боеприпасы для защитников Украины на передовой».

Отмечается, что в 2021 году США предоставили Украине военную помощь на сумму более 650 млн долларов, а с 2014 года страна в этих целях получила 2,7 млрд долларов.

Кроме того, подчеркнута готовность американской стороны «предоставить Украине гораздо больше».

Ранее США разрешили странам Балтии передать Украине Javelin и Stinger.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.