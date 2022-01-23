 

Мишустин поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID

23.01.2022, 5:22, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, информирует пресс-служба кабмина.

«Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Это сделано в рамках реализации плана дополнительных мер по борьбе со штаммом «омикрон», а также в рамках подготовки минздрава для помощи заболевшим коронавирусом.

Документ обсуждался на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мишустин поручил взять этот вопрос под личных контроль главам регионов.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».



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