 

Мнение: Инспектор-правдоруб

23.01.2022, 5:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коротко по поводу заявлений вице-адмирала Шенбаха, которые тот активно выдавал в Индии.
Некоторые начали заявлять, что это не командующий ВМС Германии, а какой-то "Инспектор ВМС". Спешу огорчить, но Инспектор ВМС и является командующим ВМС Германиии, занимая высшую ступень в иерархической структуре немецкого флота.
Название конечно дурацкое (на мой субъективный взгляд), но уж какое есть.

В остальном же, Шенбах просто говорил о том, как все обстоит на самом деле, а не так, как положено говорить. Отсюда и истерика, когда высокопоставленное должностное лицо одной из стран НАТО фактически дезавуирует официальную пропагандистскую линию блока.
Посла Германии уже вызвали в МИД Украины по поводу заявлений Шенбаха. Такие вещи нельзя говорить публично в свободной стране.

“Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы. На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены””. (с) МИД Украины

Так и коррелирует, что в публичной дипломатии Германия вынуждена говорить то, что требует Вашингтон. Но в реальности по этому поводу у людей несколько иное мнение, что и порождает регулярные казусы такого рода, когда некоторые граждане начинают говорить то, что на самом деле думают обо всем этом, а не то, что положено говорить, изображая единообразие мнений. Но это противоречие всегда можно объяснить тем, что российские спецслужбы там всех нормальных отравили новичком – одни Шольцы да Шенбахи остались, с купленным с потрохами Шредером в придачу. Того гляди и пенсионерку бундесзначения затащат на почетную синекуру в совет директоров Газпрома.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Репетиция парада Победы в Москве пройдет ночью

30.12 / Мнение: Вколи себе вакцину, потом еще одну

31.10 / Мнение: Надо ли пристегиваться и зачем

07.08 / Россияне, проживающие в Великобритании, провели акцию в поддержку партии “Единая Россия”

30.11 / Мнение: Путешествие государственного изменника Ильи Сачкова

16.04 / Мнение: Выступление Байдена

05.09 / Мнение: За этими джентльменами нужно следить

18.11 / Вдовий горб у 25-летних – Личное мнение

06.07 / Ан-26: 39 лет – Личное мнение

19.08 / Больше 21 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика