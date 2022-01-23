Мнение: Инспектор-правдоруб

Коротко по поводу заявлений вице-адмирала Шенбаха, которые тот активно выдавал в Индии.

Некоторые начали заявлять, что это не командующий ВМС Германии, а какой-то "Инспектор ВМС". Спешу огорчить, но Инспектор ВМС и является командующим ВМС Германиии, занимая высшую ступень в иерархической структуре немецкого флота.

Название конечно дурацкое (на мой субъективный взгляд), но уж какое есть.

В остальном же, Шенбах просто говорил о том, как все обстоит на самом деле, а не так, как положено говорить. Отсюда и истерика, когда высокопоставленное должностное лицо одной из стран НАТО фактически дезавуирует официальную пропагандистскую линию блока.

Посла Германии уже вызвали в МИД Украины по поводу заявлений Шенбаха. Такие вещи нельзя говорить публично в свободной стране.

“Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы. На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены””. (с) МИД Украины

Так и коррелирует, что в публичной дипломатии Германия вынуждена говорить то, что требует Вашингтон. Но в реальности по этому поводу у людей несколько иное мнение, что и порождает регулярные казусы такого рода, когда некоторые граждане начинают говорить то, что на самом деле думают обо всем этом, а не то, что положено говорить, изображая единообразие мнений. Но это противоречие всегда можно объяснить тем, что российские спецслужбы там всех нормальных отравили новичком – одни Шольцы да Шенбахи остались, с купленным с потрохами Шредером в придачу. Того гляди и пенсионерку бундесзначения затащат на почетную синекуру в совет директоров Газпрома.

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