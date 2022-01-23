В компании Oppo продемонстрировали смартфон Find X5 Pro

В китайском сегменте глобальной сети продемонстрирована новая модель смартфона Oppo Find X5 Pro. По словам разработчика, они показали «живые» изображения мобильного устройства. Именно в таком виде оно попадет вскоре на полки магазинов.

Эксперты отмечают оригинальность дизайна и конструкции данного гаджета. По их мнению, на рынок давно не выпускали столь необычные флагманы.

Так, мощность главного датчика основной камеры составляет 50 Мп. Но его дополняет не только широкоугольник, но еще и сверхширокоугольник. А за качество съемки отвечает объектив на 13 Мп. Диагональ экрана равна 6.7 дюйма. К аккумулятору емкостью 5000 мАч прилагаются два быстрых зарядных устройства: проводное на 80 Вт и беспроводное на 50 Вт.