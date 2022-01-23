 

В компании Oppo продемонстрировали смартфон Find X5 Pro

23.01.2022, 4:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В китайском сегменте глобальной сети продемонстрирована новая модель смартфона Oppo Find X5 Pro. По словам разработчика, они показали «живые» изображения мобильного устройства. Именно в таком виде оно попадет вскоре на полки магазинов.

Эксперты отмечают оригинальность дизайна и конструкции данного гаджета. По их мнению, на рынок давно не выпускали столь необычные флагманы.

Так, мощность главного датчика основной камеры составляет 50 Мп. Но его дополняет не только широкоугольник, но еще и сверхширокоугольник. А за качество съемки отвечает объектив на 13 Мп. Диагональ экрана равна 6.7 дюйма. К аккумулятору емкостью 5000 мАч прилагаются два быстрых зарядных устройства: проводное на 80 Вт и беспроводное на 50 Вт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Су-35 сопроводили американский бомбардировщик над Охотским морем

02.08 / США связали странные посылки из Китая с мошенничеством

25.04 / Захарова призвала Чехию раскрыть данные об инциденте во Врбетице

19.08 / В Украину пытались ввезти фальшивый $1 млн из аннексированного РФ Крыма – прокуратура АРК

16.08 / Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино

28.11 / Россия и боевики “Л/ДНР” отказались от предложения Украины провести обмен удерживаемыми лицами – СМИ

09.08 / В мире зарегистрировали наименьшее за четыре недели число новых случаев COVID-19 – данные ВОЗ

17.10 / Новый монитор Sony показывает объемное изображение без 3D-очков

15.11 / FAZ – Орбан призвал Германию уменьшить своё влияние на Европу

31.07 / Москва сказала, каким будет ответ на санкции ЕС из-за «кибератак»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика