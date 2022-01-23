 

Стали известны характеристики смартфона Realme GT Neo 3

23.01.2022, 4:52, Новости дня
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Как стало известно, компания Realme готовит к выходу на рынок новую версию смартфона GT Neo 3. Новинка готовится к продажам, несмотря на то, что совсем недавно производитель запустил Neo 2.

Особой разницы между двумя смартфонами эксперты пока не замечают, хотя их опубликованных в сети технических характеристик видно, что «тройка» мощнее предшественницы. Характерной особенностью новинки называют использование в конструкции SoC MediaTek Dimensity 8000.

Также сообщается, что в смартфоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. В блоке видеокамеры сразу два датчика по 50 Мп. Объем оперативной памяти в зависимости от комплектации составит от 8 до 12 Гб. Используются накопители на 128 и 256 Гб. Размер экрана – 6,62 дюйма.



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