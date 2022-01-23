Семью из трех человек убили в Омской области

Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве школьницы, ее матери и сожителя женщины в Павлоградском районе, сообщили в ведомстве.

Тела трех человек были обнаружены ранним утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района, передает РИА «Новости».

У погибших зафиксированы ножевые ранения.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры Омской области. По поручению прокурора Омской области на место преступления выехал первый заместитель прокурора области Андрей Хамошин, а также прокурор Павлоградского района Николай Чармадов.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что семья имела хорошую репутацию. В доме на момент преступления находились еще двое несовершеннолетних – 15 и 16 лет. Им удалось убежать и позвать на помощь.

Личность убийцы не установлена.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Напомним, 27 декабря семью из четырех человек убили в Красноярком крае. Позже главу убитой семьи заподозрили в планировании преступления.