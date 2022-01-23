 

Семью из трех человек убили в Омской области

23.01.2022, 4:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве школьницы, ее матери и сожителя женщины в Павлоградском районе, сообщили в ведомстве.

Тела трех человек были обнаружены ранним утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района, передает РИА «Новости».

У погибших зафиксированы ножевые ранения.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры Омской области. По поручению прокурора Омской области на место преступления выехал первый заместитель прокурора области Андрей Хамошин, а также прокурор Павлоградского района Николай Чармадов.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что семья имела хорошую репутацию. В доме на момент преступления находились еще двое несовершеннолетних – 15 и 16 лет. Им удалось убежать и позвать на помощь.

Личность убийцы не установлена.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Напомним, 27 декабря семью из четырех человек убили в Красноярком крае. Позже главу убитой семьи заподозрили в планировании преступления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Московская биржа открылась ростом

22.07 / Меркель: Соглашение с США по “Северному потоку – 2” не решает всех проблем

09.12 / Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

28.07 / Экономист Кухар заявил, что уволенный менеджмент НАК “Нафтогаз” продавал дешевый газ для населения Фирташу

18.03 / Названы сроки полета в космос единственной женщины в отряде российских космонавтов

31.08 / США назвали условие признания власти талибов в Афганистане

09.07 / Генерал заявил о попытках Турции найти «слабые места» С-400

21.03 / Глава черногорской спецслужбы раскрыл планы НАТО против России

23.04 / Верещук: Политики должны показать обществу, что перед угрозой, которая нависла над страной, власть и оппозиция умеют консолидироваться

24.05 / В Италии выросло число жертв аварии на канатной дороге, скончался еще один ребенок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика