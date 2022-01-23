Рогозин отреагировал на отказ США выдать визу российскому космонавту
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации после отказа в выдаче визы космонавту Николаю Чубу.
«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту», – написал Рогозин в Twitter.
Ранее сообщалось, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед своим полетом на МКС весной 2023 года.
Подготовка необходима для изучения американского сегмента МКС, ее проходят все космонавты из России.
Чуб пришел в отряд космонавтов в 2012 году, опыта полетов у него пока нет.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на сообщения о планах украинских ученых построить космодром вспомнил полет Вакулы на черте в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
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