 

Рогозин отреагировал на отказ США выдать визу российскому космонавту

23.01.2022, 4:39, Новости дня
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации после отказа в выдаче визы космонавту Николаю Чубу.

«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту», – написал Рогозин в Twitter.

Ранее сообщалось, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед своим полетом на МКС весной 2023 года.

Подготовка необходима для изучения американского сегмента МКС, ее проходят все космонавты из России.

Чуб пришел в отряд космонавтов в 2012 году, опыта полетов у него пока нет.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на сообщения о планах украинских ученых построить космодром вспомнил полет Вакулы на черте в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».



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