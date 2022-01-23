 

Товарооборот между Грузией и Россией резко вырос

23.01.2022, 4:38, Новости дня
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Товарооборот между Грузией и Россией, которые не имеют дипломатических отношений, вырос за 2021 год по сравнению с 2020-м на 23,2% и составил в целом 1,638 млрд долларов, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на Национальную службу статистики.

При этом экспорт составил 610 млн долларов, показав рост на 38,3%. Импорт увеличился на 15,8% и составил 1028 млрд долларов.

В основном из Грузии в Россию поставляют ферросплавы, вино, минеральные воды и фрукты. Экспорт ферросплавов увеличился более чем на 58% и превысил 170 млн долларов.

Из РФ в Грузию поступают нефтепродукты, газ, зерно, подсолнечное масло. Примечательно, что РФ – самый крупный поставщик зерна в Грузию: в 2021 году завезли 337 тыс. тонн пшеницы на 87 млн долларов. На первом месте по поставкам из РФ нефтепродукты – их импортировали почти на 135 млн долларов в 2021 году.

В ноябре сообщалось, что Москва и Тбилиси зафиксировали внушительный рост товарооборота.



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