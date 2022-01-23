На Кубани суд арестовал находившегося в международном розыске тиктокера

Первомайский районный суд Краснодара арестовал до 20 февраля жителя Темрюкского района по обвинению в убийстве мужчины и ранении сотрудников полиции, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы, суд принял во внимание тот факт, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске, скрываясь от правоохранительных органов», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Мужчина вину признал. Задержали 44-летнего блогера сотрудники ФСБ и полиции в Краснодаре. Алексей Щетинин прославился своими публикациями в соцсети TikTok.

Ранее на Кубане были возбуждены уголовные дело о разбойном нападении на жителя станицы Ахтанизовской, применении насилия в отношении сотрудника полиции в Анапе. Обвиняемый был объявлен в федеральный розыск.