 

В РФ за сутки госпитализировали более 9,9 тыс. человек с коронавирусом

23.01.2022, 4:26, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ госпитализировали 9902 человека с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Количество госпитализаций на 8,4% больше по сравнению с 21 января. Выписано 25 525 человек, на 13,3% больше по сравнению с данными на пятницу. Подтвержден 681 летальный исход.

В штабе также сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в РФ возросло за сутки на 57 212, говорится в Telegram-канале «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ».

Всего в стране выявлено 11 044 986 случаев заболевания в 85 регионах, говорится в сообщении штаба.

В Москве за сутки госпитализировали 1077 пациентов, всего выявили 16 094 новых случая заболевания. Доля госпитализаций вторые сутки подряд держится на уровне 6,7%. Выздоровели 3025 человек, скончались 69 пациентов.

Накануне, 21 января, в России госпитализировали 9136 человек с COVID-19.



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