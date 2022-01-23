 

Москва указала на невозможность размещения военных баз РФ в Венесуэле

23.01.2022, 4:26, Новости дня
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Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров обратил внимание, что конституция Боливарианской Республики исключает возможность размещения в стране военных баз РФ.

«Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

«Почему американцев напугал этот ответ [заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о вероятности развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе], удивляться не приходится», – добавил Мелик-Багдасаров.

Посол РФ отметил, что самая большая опасность для Соединенных Штатов – «иметь у себя здесь, рядом, на юге от мексиканской границы самостоятельные страны, которые сами в праве выбирать с кем и в чем им сотрудничать».

«Дело в том, что американцы хотят видеть здесь только те правительства, да и не только здесь, которые им подчиняются, а не те, которые самостоятельно принимают решения», – сообщил Мелик-Багдасаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, в пятницу в Кремле заявляли, что возможность размещения российских военных баз в Венесуэле не обсуждалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. При этом в Каракасе заявляли, что Путин пригласил Мадуро посетить Россию для обсуждения углубления кооперации между странами.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе на фоне трудностей в переговорах РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на соответствующий вопрос ответил, что РФ думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если РФ будет размещать свои войска в Латинской Америке.



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