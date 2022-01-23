Смартфон Xiaomi 12 Ultra может выйти под другим названием

По мнению экспертов, китайский производитель, вероятнее всего, сократит название нового смартфона Xiaomi 12 Ultra. Предположительно, аппарат выйдет на рынок как Xiaomi 12U.

Вывод об этом специалисты сделали после того, как Xiaomi выпустила субфлагманский смартфон 12Х. Видимо, разработчик взял на вооружение такой маркетинговый ход, как сокращение маркировок моделей.

Ранее источники сообщали о том, что смартфон Xiaomi 12 Ultra выйдет с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Также устройство получит четыре датчика в основной камере. В сети опубликованы материалы о расширенном функционале нового гаджета, а также о дисплее с отличным качеством отображаемой картинки. Смартфон называют одним из самых ожидаемых на рынке.