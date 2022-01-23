 

Компания Samsung начала принимать предзаказы на Galaxy S22 и Galaxy Tab S8

23.01.2022, 4:08, Новости дня
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Компания Samsung официально дала старт приему предварительных заказов на два новых устройства, которые также вскоре появятся и в свободной продаже. Речь идет о смартфоне Galaxy S22,а также о планшете Galaxy Tab S8.

Оформив предзаказ на одно из них, покупатель получает в качестве подарка еще и 50 бонусных долларов. Их можно использовать при покупке других продуктов южнокорейской компании. Однако дополнительную покупку нужно совершать сразу же.

Напомним, что упомянутые смартфоны и планшеты выпущены в линейке по три модели (базовая средняя и дорогая). Официальное мероприятие, во время которого пройдет презентация и будет объявлено о начале свободной продажи новинок, должно состояться восьмого февраля.



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