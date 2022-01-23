 

После январских беспорядков в Казахстане возбудили 1,8 тыс. уголовных дел

23.01.2022, 3:41, Новости дня
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После массовых беспорядков в Казахстане, произошедших в январе, возбуждено и расследуется 1822 уголовных дела, сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

«Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.



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