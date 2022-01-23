 

После январских беспорядков в Казахстане возбудили 1,8 тыс. уголовных дел

23.01.2022, 3:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После массовых беспорядков в Казахстане, произошедших в январе, возбуждено и расследуется 1822 уголовных дела, сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

«Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Белый дом: Мы не стремимся к перезагрузке наших отношений с Россией, мы готовы к тому, что они будут для нас вызовом

17.12 / Чувашия введет обязательную вакцинацию от COVID для студентов и пожилых

23.09 / Бутусов: Если покушение и было игрой “своих”, то Шефир в ней участия не принимал

24.06 / Фестиваль «Жара» в Москве закрыли для зрителей

12.11 / В Беларуси завели 900 уголовных дел из-за выборов президента – правозащитники

02.08 / Степанов рассказал, могут ли регионы не выполнять требования о карантине

19.09 / В Техасе в жилом районе упал военный самолет, есть пострадавшие

01.10 / “Мы вместе и любим друг друга”. Ясько опубликовала видео с Саакашвили, записанное накануне его отъезда в Грузию

30.07 / Короля Саудовской Аравии выписали из больницы

13.08 / Эксперт оценил позицию Зеленского по ситуации в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика