Эрмитаж пожаловался на хулиганство противников QR-кодов

Сотрудники Эрмитажа пожаловались на противников вакцинации и введения QR-кодов, устроивших в субботу скандал во входной зоне Главного музейного комплекса на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в РФ из-за распространения коронавируса.

«Во входной зоне Главного музейного комплекса они длительное время мешали другим посетителям и сотрудникам музея, вели себя крайне некультурно: кричали и нецензурно выражались, оскорбляли сотрудников», – цитирует сообщения Эрмитажа «Фонтанка».

Как информирует издание, противники вакцинации, объявившие себя «народным контролем», пытались распространять листовки и агитировать посетителей музея, снимая процесс на видео. При этом, по заявлению администрации, они не пытались попасть в Эрмитаж.

«Сотрудники музея пытались разъяснить требования и необходимость соблюдения существующих норм, особенно во время резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, но безуспешно», – пояснили в учреждении.

Напомним, в понедельник совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения проект закона о введении сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест. Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак пояснил, что документ готовился в качестве меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась. Как объяснял эксперт, закон о QR-кодах сняли с рассмотрения Госдумы из-за появления «омикрона».