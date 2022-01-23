Найдено еще одно средство профилактики сахарного диабета

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23.01.2022, 3:22, Новости дня
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Самая обыкновенная прогулка оберегает наш организм от сахарного диабета второго типа, утверждают ученые. Недавно проведенные исследования показывают, что в движении организм улучшает обмен веществ.

На самом деле, чем больше шагов вы делаете, тем меньше у вас шансов, что начнет развиваться диабет. Причем, с возрастом данное правило работает более четко.

Исследователи отмечают, что даже в 70 и 80-летнем возрасте люди, предрасположенные к диабету, оставались в целом здоровыми. Если всю жизнь занимались интенсивной ходьбой. Поэтому, по возможности, отказывайтесь от общественного транспорта, советуют ученые. Примерные подсчеты указывают на то, что каждая тысяча шагов, пройденных на протяжении дня, снижает риск развития диабета на 6 процентов.



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