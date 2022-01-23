 

В Швейцарии обнаружены руины древнеримского амфитеатра

23.01.2022, 3:22, Новости дня
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Открытие археологи сделали во время раскопок на территории швейцарского города Аугуста-Раурика. Здесь обнаружены руины амфитеатра IV столетия нашей эры.

Сооружение довольно-таки крупное. Размеры прямоугольника составляют 40 на 50 метров. С самого начала ученые убедились, что здание было построено по древнеримским технологиям.

По словам историков, кроме этого амфитеатра, на территории Швейцарии ранее было открыто еще сем таких же сооружений. Известно, что упоминания о городе Аугуста-Раурика, который расположен всего в 11 километрах от Базеля, сделаны в древнеримских источниках еще в 44-43 годах до нашей эры. А во втором столетии нашей эры здесь проживало до 20 тысяч человек.



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