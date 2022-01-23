Мнение: О начале вторжения… Того самого… Отсчёт запущен?

Фото пусть будут под катом — слабонервных нынче много.

Итак, «вторжение»… То самое, о котором говорят ещё с прошлой весны. Теперь, складывается впечатление, «жребий брошен» и «Рубикон перейдён». Появились разоблачительные снимки российской военной техники, направляющейся куда-то поближе к украинской границе. Причём движутся не колонны — целые эшелоны. Все — с Востока на Запад.

То есть, «вторжению» быть и незримый таймер обратного отсчёта уже запущен?

Вот свежий снимок очередного российского военного эшелона с техникой, перебрасываемой «известно куда».

Место действия — Смоленск, как сообщает один из крупных российских Телеграм-каналов. По его данным, на накануне нынешнего уик-энда вокзале разместились составы с десятками БМД-2 (боевых машин десанта), танками (предположительно Т-72Б), ЗИЛами для перевозки пехоты, а также машины медсанчасти. В общей сложности — около сотни единиц техники на трёх железнодорожных путях.

И это лишь малая часть — всего за один вечер.

Кстати сказать, под Ельней на Смоленщине находится один из крупных тренировочных лагерей Российской армии, упомянутый во всех докладах зарубежных разведок. Впрочем, уже вечером военные начали движение в сторону западной границы. Смоленская область граничит с Беларусью, где в феврале стартуют крупнейшие за последние годы военные учения. В них принимают участие в том числе десантники. Западные политики и СМИ подозревают, что эти манёвры могут стать прологом к началу вторжения на Украину.

На этом фоне западные страны резко нарастили поставки оружия украинским военным, а западная пресса регулярно истерит по поводу «агрессии». При этом Украина сохраняет полное спокойствие и даже не объявила призыв резервистов. Не обратилась она в ООН, ОБСЕ и даже в НАТО. А численность российских войск, дислоцированных «у границ Украины» — кстати, не напомните, в каком глобусе российско-украинская граница проходит по Смоленщине? — остаётся неизменной с прошлой весны: около 100 тыс. чел., по большинству сообщений.

И все переброски идут в открытую, даже демонстративно.

Простите, разве так начинают секретное «вторжение» и маленькую победоносную войну?

Или речь о том, что вскорости кто-то другой «вторгнется» в совсем другом месте?

—