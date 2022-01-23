 

Украинская оппозиция в День соборности призвала к единению для восстановления мира

23.01.2022, 2:54, Новости дня
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Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) призывает украинцев к объединению вокруг политики, которая вернет им их права и благосостояние, а также восстановит мир в стране, говорится в заявлении, опубликованном партией по случаю Дня соборности Украины.

В ОПЗЖ призвали сограждан «к объединению вокруг политики, которая вернет права и благосостояние всем украинцам, восстановит суверенитет, мир и единство многонационального народа Украины», передает РИА «Новости».

«Именно этот путь предлагает наша партия. Политика мира и компромисса – это и есть соборность», – подчеркивается в тексте.

В партии обвинили действующие власти в «политическом авантюризме», следствием которого стало отсутствие уважения друг к другу и нежелание идти на открытый диалог: «Их «соборность» – это дискриминация и принуждение, репрессии и унижение людей. Своими действиями они подрывают украинскую демократию и гражданский мир, настраивают друг против друга жителей разных регионов страны. И все это для того, чтобы было легче отнять у украинских граждан их права, а у украинского народа – его богатства».

День соборности Украины введен в стране в качестве государственного праздника в 1999 году. Он приурочен к подписанию акта об объединении самопровозглашенных Украинской народной республики и Западно-украинской народной республики 22 января 1919 года.



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