 

Путин проинформировал Пашиняна о ходе переговоров по гарантиям безопасности России

23.01.2022, 2:54, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном кратко проинформировал его о ходе переговоров по гарантиям безопасности России, сообщили в пресс-службе Кремля.

«По просьбе Никола Пашиняна президент РФ кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также Путин обсудил с Пашиняном перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ», – сказали в пресс-службе.

Кроме того, российский лидер и премьер-министр Армении обсудили договоренности по Нагорному Карабаху. «Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и РФ от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы», – проинформировали в Кремле, добавив, что отмечена целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).



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