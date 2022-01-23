 

Стало известно об отъезде экс-судьи ВС Чечни из РФ после слов Кадырова

23.01.2022, 2:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию, сообщила пресс-секретарь «Комитета против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас работает без регистрации) Наталья Курекина.

По ее словам, решение было принято после того, как из квартиры Янгулбаевых в Нижнем Новгороде вывезли супругу экс-судьи Верховного суда Чечни Зарему Мусаеву, а также после заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова о семье Янгулбаевых. Информацию об отъезде Сайди и Алии Янгулбаевых подтвердил сын судьи Абубакар Янгулбаев. Он, по словам Курекиной, покинул Россию еще до Нового года, «после того как в его квартире прошел обыск, а его допрашивали», передает РБК.

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Кадыров со своей стороны позже заявил, что полицейские действовали в рамках законодательства. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – отметил глава Чечни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Автор победного гола сборной Украины в ворота Швеции Довбик побил рекорд Платини с 1984 года

06.05 / Общество: Запад втянул конгресс вирусологов в мировую войну вакцин

16.08 / Лукашенко поручил силовикам не допустить “живой цепи” протестующих от Вильнюса до Киева

27.01 / Сивохо призвал Минреинтеграции не вносить в Раду законопроект “о переходном периоде”

20.12 / Столкновения противников COVID-ограничений с полицией произошли в Брюсселе

29.07 / Россиян предупредили о приходе нового гриппа

06.07 / В Полтавской области в 2020 году отремонтировали в шесть раз больше дорог государственного значения, чем в 2019-м

17.11 / В Европе осудили испытание Россией противоспутниковой системы

23.11 / “Танцы со звездами”. В полуфинале шоу Мейхер показала 18-летнего сына

19.07 / Нардеп и экс-пиарщик “Интерпайпа” лоббирует бесплатную передачу тока близкой компании – Кучеренко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика