Стало известно об отъезде экс-судьи ВС Чечни из РФ после слов Кадырова

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию, сообщила пресс-секретарь «Комитета против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас работает без регистрации) Наталья Курекина.

По ее словам, решение было принято после того, как из квартиры Янгулбаевых в Нижнем Новгороде вывезли супругу экс-судьи Верховного суда Чечни Зарему Мусаеву, а также после заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова о семье Янгулбаевых. Информацию об отъезде Сайди и Алии Янгулбаевых подтвердил сын судьи Абубакар Янгулбаев. Он, по словам Курекиной, покинул Россию еще до Нового года, «после того как в его квартире прошел обыск, а его допрашивали», передает РБК.

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Кадыров со своей стороны позже заявил, что полицейские действовали в рамках законодательства. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – отметил глава Чечни.