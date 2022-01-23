Мнение: Рейд

Как и полагается, темной ночью, взяв старт от "Невской ратуши", более 100 силовиков провели рейд по кафе и ресторанам, входящим в список свободных от QR-кодов. Возбуждены уголовные дела по нарушениям санитарных норм.

Этого, наверное, и следовало ожидать. 100 заведений, присоединившихся к акции – крайне мало для мегаполиса. Участвуй в движении не 100, а 1000 или тем более 10 тысяч заведений сферы услуг и общепита – власть ничего бы не смогла сделать, хотя, конечно, от террора это бы не спасло. Но тысячи участников уже могли бы адекватно отреагировать, объявив забастовку или значимую акцию протеста. Увы, но 100 – это ни о чем.

Без организации, как в очередной раз видно, добиться результата невозможно, а вот как раз в этом компоненте движение оказалось слабым.

Повторю, что писал ранее: силами самих владельцев предприятий организовать сопротивление невозможно. У них другие задачи, они не могут одновременно выполнять профессиональные задачи и быть революционерами. Для этого существует профсоюзное движение. Начинать нужно с него. Конечно, ни о каком общении с официозными профсоюзами речи быть не может – это такие же сервильные организации, как и любая "системная оппозиция", что бы не произносилось вслух. Нужно создавать с нуля, совершенно новые и реально отстаивающие права профессиональные организации. И уже они вполне могут организовать то, что не получилось у рестораторов. Более того – это их предназначение.

Без такой организации, без нормального управленческого подхода к проблеме ее не решить. На радость фашистам – они без проблем задавят любую любительщину.

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