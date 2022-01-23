 

Мнение: А быстро тут

23.01.2022, 2:48, Разное
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“Во времена обмана говорить правду — это революционный акт”
"Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует".(с)

Командующего ВМС Германии оперативно черенковали за то, что он посмел заявить, что Крым никогда не вернется на Украину. За отказ ходить строем, командующего ВМС вынудили написать заявление по собственному желанию (хотя очевидно – это явно было не его желание). Предварительные заявления, что это было его личное мнение и что он допустил ошибку "неосторожно и неправильно оценив ситуацию", от принудительной отставки его не спасли. Наивный адмирал так и не понял (или понял, но слишком поздно), что правду надо говорить тише и не в присутственных местах, потому что Большой Брат следит.

Как еще вчера отмечал, Германия готова фрондировать строго до определенной степени, после чего его в который раз начинают загонять в стойло. В итоге, вторжение на Украину еще не началось, а Германия уже потеряла командующего флотом.

В общем, чудесная оруэлловская история, побольше бы таких.

Источник: Colonel Cassad



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