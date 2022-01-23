Мнение: Первый стрим Сапожника – ЕСТЬ!

Совершенно внезапно (хотел только попробовать – посмотреть, работает ли вообще) – провел свой первый в жизни стрим на Ютуб-канале. Оказалось, что всё достаточно просто, и даже появились, откуда ни возьмись, участники (хотя я о нем не объявлял, он же был пробный!) Такой вот первый блин.

Что стоит сказать в первую очередь? Скажу, что прямо зауважал Галковского! Как он такие вот мероприятия по 6 часов кряду проводит?? Это ж уму непостижимо! Я и за 1 ч 40 умаялся – уже язык еле двигался! А он в свои 60… Молодец. Вот это я понимаю – кормящий отец, нет вопросов.

Из всех поступивших вопросов меня больше всего умилило: “Простите, никак не могу понять – а вы вообще кто такой?” Девушка, видимо, случайно включилась – а тут странный мужик в очках. Пришлось объяснить, кто.

Поболтали о многом – от ковида (куда без него) до взаимоотношений Австралии и Китая. Кто интересуется политикой, психологией и даже отчасти моей биографией – велкам!