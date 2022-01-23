 

Maxar зафиксировала около 100 тысяч российских военных

23.01.2022, 2:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…недалеко от границы с Украиной.

Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, которые, как утверждается, подтверждают информацию о том, что РФ снова концентрирует войска и военную технику недалеко от границы с Украиной.

Снимки сделала компания Maxar Technologies. На них, как пишет издание, заметно скопление военной техники и российских военных численностью около 100 тысяч. На фотографиях можно увидеть грузовики, танки и другую технику.

Журналист американского издания Newsmax Алекс Сальви сообщил, что войска располагаются в 13 километрах от границы с Украиной — недалеко от поселка Климово, а также в Клинце (в 30 километрах от границы с Украиной), в Ельне (в 135 километрах от границы с Украиной и в 130 километрах от границы с Беларусью) и в Погоново (в 165 километрах от границы с Украиной).

Накануне Минобороны Украины оценило численность российских военных приблизительно в 127 тысяч «вместе с морской и воздушной составляющей».

В пятницу состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, посвященная вопросам безопасности. Это уже четвертое мероприятие, на котором представители стран Запада встречаются с делегатами из РФ на фоне информации о наращивании количества российской техники и войск на границе с Украиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Безлюдные технологии

За спинами дипломатов эшелоны российской военной техники без персонала движутся на Запад

Издание Politico сообщало, что на спутниковых снимках заметно скопление российских танков, бронетанковых частей, а также самоходной артиллерии и наземных войск в 250-300 км от украинской границы. В Кремле эту информацию назвали «вбросом».

В начале недели расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российские войска находятся в 90 км от Киевской области — на территории Беларуси. Формально военные прибыли туда на учения.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Экономист: Белоруссию ждут крайне непростые времена

21.10 / Мнение: Побег из Крыма

29.09 / Ученые смогли «обмануть» сахарный диабет

20.10 / Минюст США обвинил офицеров ГРУ в кибератаках на инфраструктуру Олимпиады-2018

24.02 / Тихановская сообщила Гордону о возобновлении массовых акций в Белоруссии: Протесты не стухли

16.01 / Британские медики рассказали об основных признаках рака желудка

29.08 / Мнение: Суворовский натиск 2020

01.08 / Поклонники рассекретили личный Instagram-аккаунт Чонгука из группы BTS

08.10 / Елизавета II начала готовить к передаче короны старшему сыну принца Уильяма

11.11 / В случае победы Джо Байдена на выборах в США глава NASA может оставить пост

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика