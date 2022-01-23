 

Ученые выяснили, сколько во Вселенной черных дыр

23.01.2022, 2:36, Новости дня
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Припишите к числу 40 еще восемнадцать нолей, говорят ученые. Именно такое количество больших и малых черных дыр во Вселенной на сегодня известно современной науке – сорок квинтиллионов! А квинтиллион – это миллиард миллиардов.

Астрономы предполагают, что это все равно только один процент от существующих в мире черных дыр. Таким образом, этих всепожирающих объектов еще в сто раз больше.

Также ученые напоминают, что размеры Вселенной составляют примерно 90 млрд световых лет. Увидеть все объекты или уловить хотя бы какой-то сигнал просто невозможно, уточняют эксперты. Поэтому черные дыры считали при помощи особой методики, связанной с пониманием звездной эволюции. Отметим, что масса «стандартной» малой черной дыры может быть больше, чем у Солнца, всего в несколько раз.



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