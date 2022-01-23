 

Оказалось, что травмирующие события оставляют след в ДНК человека

23.01.2022, 2:36, Новости дня
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Войны, катастрофы, акты геноцида и прочие травмирующие психику события отражаются на дальнейшей жизни человека. Об этом всем давно известно. Однако только недавно ученые из американского университета во Флориде доказали, что серьезные психологические травмы могут передаваться по наследству.

Было проведено исследование психологического состояния людей переживших геноцид в Руанде 1994 года. Оказалось, что даже у потомков пострадавших отмечались последствия травмирующих событий, которые происходили еще до их рождения.

Во время исследования ученые обнаружили изменения в структуре ДНК людей, переживших трагические события. Затем они повторялись у потомков. Но ничего подобного не было у родственников, которые не переживали ужасов.



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