Планируя вторжение в Украину, Кремль рассматривает кандидатуру Мураева как лидера в Киеве – МИД Великобритании

“У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев”, – сказано в заявлении.

По данным британских дипломатов, также “российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками”, в том числе экс-премьер-министром Николаем Азаровым, бывшими вице-премьерами Сергеем Азаровым и Андреем Клюевым, а также бывшим заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимиром Сивковичем.

“У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину”, – отметили в МИД Великобритании.

Глава ведомства подчеркнула, что данная информация “проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля”.

“Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы крупной стратегической ошибкой, повлекшей за собой серьезные последствия. Позиция Великобритании по Украине также ясна. Мы безоговорочно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Украина – независимая, суверенная страна”, – заявила Трасс.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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