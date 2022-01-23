 

В Минфине раскрыли дату планируемой индексации условной цены топлива

23.01.2022, 2:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Конкретные параметры поправок топливного демпфера находятся на стадии обсуждения, индексация условной цены топлива планируется с 1 июля 2022 года, сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Дата: это скорее всего будет 1 июля, а конкретные параметры мы обсуждаем с Минэнерго», – передает ТАСС его ответ на вопрос о том, насколько будет индексирована условная цена топлива в формуле топливного демпфера и когда это будет сделано.

Тем временем ФАС попросила «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании России) и «Совет рынка» (регулятор энергорынков) объяснить скачки на рынке на сутки вперед (РСВ) в 2021 году. Аномальный рост цен начался в августе, когда средневзвешенный индекс РСВ вырос почти на 26% по отношению к августу 2019 года и достиг пика в 1,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Байден в преддверии встречи с Зеленским выделил $60 млн на помощь Украине

24.02 / Sony анонсировала новое игровое устройство

25.02 / В нынешнем году земляне смогут пять раз наблюдать явление суперлуния

13.08 / НАСА отвергло версию о вине астронавтки в просверливании отверстия в модуле МКС

06.02 / Еврокомиссия признала свои ошибки при закупке вакцины для ЕС

29.05 / Просил дать “пописать”. Патрульные Киева задержали экс-игрока “Шахтера” и сборной Украины, он был за рулем с признаками алкогольного опьянения – СМИ

07.09 / Заболевший коронавирусом Киселев рассказал о своем состоянии

03.08 / Депутат Рады призвал расстреливать террористов на месте

28.07 / В киевском метро полностью пропало освещение, в интернете появилось видео

15.10 / Индия решила провести тестирование российской вакцины «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика