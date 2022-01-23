В Минфине раскрыли дату планируемой индексации условной цены топлива

Конкретные параметры поправок топливного демпфера находятся на стадии обсуждения, индексация условной цены топлива планируется с 1 июля 2022 года, сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Дата: это скорее всего будет 1 июля, а конкретные параметры мы обсуждаем с Минэнерго», – передает ТАСС его ответ на вопрос о том, насколько будет индексирована условная цена топлива в формуле топливного демпфера и когда это будет сделано.

Тем временем ФАС попросила «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании России) и «Совет рынка» (регулятор энергорынков) объяснить скачки на рынке на сутки вперед (РСВ) в 2021 году. Аномальный рост цен начался в августе, когда средневзвешенный индекс РСВ вырос почти на 26% по отношению к августу 2019 года и достиг пика в 1,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч.