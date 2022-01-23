Более 30 рыбаков пропали без вести в Аравийском море

Более 30 рыбаков числятся пропавшими без вести после того, как два судна перевернулись в Аравийском море у пакистанской провинции Синд 22 января, информирует местная полиция.

Как заявили в правоохранительных органах агентству Xinhua, в лодках находились более 35 рыбаков. Спасти удалось пятерых, их доставили в медицинский центр. Отряды ВМС и волонтеры продолжают поиск пропавших, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в городе Енисейске на севере Красноярского края спасатели эвакуировали 58 рыбаков, которые оказались отрезанными от берега из-за подъема воды на Енисее