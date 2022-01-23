Скулшутинг как мыслепреступление

Инициатива Генпрокуратуры и ФСБ по объявлению «Колумбайна» террористическим движением приведет лишь к обратным результатам.

По сообщению агентства «Интерфакс», опубликованному 19 января, 2 февраля Верховный суд РФ рассмотрит административный иск Генеральной прокуратуры о признании террористическим «движения «Колумбайн».

Иск был подан 8 декабря, заседание пройдет в режиме секретности, хотя обсуждение конкретных случаев школьного шутинга на нем не подразумевается.

Согласно ФЗ «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года, запрещается создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Организация может быть запрещена, если от ее имени совершаются действия, подпадающие под соответствующие статьи УК — совершение или подготовка террористического акта (захват заложников, вооруженный мятеж), содействие, публичные призывы или публичное оправдание терроризма. Предложения о признании организаций террористическими готовит ФСБ.

За последние годы случаи стрельбы на массовое поражение имели место в Керченском политехническом институте, Казанской гимназии и Пермском университете. С 2018 года «колумбайн-сообщества» и «группы смерти» во внесудебном порядке блокируются органами Роскомнадзора, а Министерство просвещения предложило приравнять такие нападения к терактам. Но в отличие, например, от «АУЕ», которое было признано экстремистским в таком же порядке в 2020 году, ни один из подростков, открывших стрельбу в учебных заведениях и действовавших в одиночку, не позиционировал себя как «участник движения».

За комментарием «Новая» обратилась к Александру Верховскому — директору Информационно-аналитического центра «Сова»*.

Александр Верховский

журналист и публицист, директор информационно-аналитического центра «Сова»

Действительно, можно утверждать, что такой организации как «Колумбайн» не существует, вряд ли можно говорить и о «субкультуре», упоминаемой в сообщении агентства «Интерфакс» (думаю, что там видели текст искового заявления Генпрокуратуры). Есть отдельные группы в социальных сетях, где обсуждается скулшутинг, и это, в самом деле, опасно, как и «группы смерти», потому что их участники — подростки, как правило, эмоционально и психически неуравновешенные.

Прямо приравнять скулшутинг к терроризму, конечно, нельзя: определение террористического акта в 205-й статье УК РФ предполагает «цели дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений», а такие подростки-одиночки преследуют совсем иные цели, если вообще о «целях» тут можно говорить. Такие подростки неадекватны психически или эмоционально, но это скорее ситуативное помрачение, связанное с возрастом, а повзрослевший человек скорее всего никогда не вернется к страшной мысли о массовом убийстве.

Конечно, надо следить за такими группами в сетях и выявлять потенциальных «шутеров», что, насколько мы знаем, и делается более или менее успешно. Но дальше с их участниками — и то вряд ли со всеми — надо работать индивидуально и очень аккуратно, тут нужны опытные педагоги и психологи, а не ФСБ.

На практике признание несуществующего «движения» террористическим может привести лишь к тому, что всем участникам этих групп смогут вменять статью 205-2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» — по части 2 (с использованием сети Интернет) это грозит штрафом от трехсот тысяч до миллиона рублей или лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. А кто-то может автоматически — после решения Верховного суда о признании «организации» террористической — попасть и под статью 205-5 УК «Организация террористического сообщества и участие в нем» — это уже от 10 до 20 лет для рядовых участников, а для «организаторов», к числу которых на практике могут быть отнесены модераторы сетевых групп, — от 15 до 20 лет или вплоть до пожизненного лишения свободы.

При этом у органов ФСБ будет соблазн улучшения «показателей», а ловить таких «террористов» можно будет не выходя из кабинета.

К сожалению, оперативно-следственная практика, явленная нам в целом ряде дел о подростковых сообществах, дает основания для таких опасений. Конечно, скулшутинг — нечастое, но очень страшное преступление, но отправлять в места лишения свободы, о нравах в которых мы хорошо знаем, подростков, если они лишь обсуждают это, но реально скорее всего никого не пойдут убивать, — не менее опасно для общества.

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

*организация внесена Минюстом в реестр иноагентов

—