 

Ученые предупреждают о возможных последствиях приближения астероида Апофис

23.01.2022, 1:52, Новости дня
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Российские ученые полагают, что в ближайшие сто лет на нашу планету не упадет ни один крупный астероид. Однако в 2029 году произойдет событие, которое заставит всех поволноваться.

Речь идет об ожидаемом пролете вблизи Земли астероида Апофис. Данное космическое тело пройдет настолько близко, что теоретически может снести часть геостационарных спутников, расположенных на высокой орбите. Катастрофой глобального масштаба это, конечно, не назовешь. Но неприятностей от такой аварии будет много.

По предварительным расчетам, Апофис через семь лет пролетит мимо нас на расстоянии всего в 30 тысяч километров. Ученые, однако, не сообщают, какова допустимая погрешность в их прогнозе. Ведь 30 000 км – это очень близко.



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