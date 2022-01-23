В 2024 году на орбиту выведут первую космическую киностудию

Как сообщили представители компании Space Entertainment Enterprise, уже через два года они намерены построить в космосе первую орбитальную киностудию. Проект осуществляется на коммерческой основе.

Вероятно, это будет просто модуль, который будет состыкован с МКС, хотя последняя, как известно, уже настолько стара, что будет эксплуатироваться не очень долго. Упомянутая компания зарегистрирована в России. Предпринимателей, очевидно, воодушевила недавно проведенная съемка фильма в космическом пространстве, и они решили пойти дальше.

По имеющейся информации, модуль, в котором расположится студия, длиной всего в шесть метров. Однако даже такое тесное пространство предоставляет возможности, которых никогда ранее не было у кинематографистов.