 

Италия просит внести кофе эспрессо в список нематериального наследия ЮНЕСКО

23.01.2022, 1:32, Новости дня
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По его словам, в Италии кофе – это “гораздо больше, чем простой напиток: это настоящий ритуал, это неотъемлемая часть национальной идентичности и выражение социальности”, которая выделяет итальянцев в мире.

The Guardian отмечает, что, по данным Итальянского института эспрессо, основанного в 1998 году с целью защиты и продвижения оригинального эспрессо, рынок оценивается более чем в €4 млрд в год, причем более 90% итальянцев выпивают по чашке этого напитка каждый день.

Газета пишет, что предыдущие попытки включить итальянский кофе эспрессо в список ЮНЕСКО не были завершены. Чентинайо выразил уверенность, что национальная комиссия ЮНЕСКО одобрит заявку, решение ожидается весной.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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